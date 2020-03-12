За прошедшие сутки взрывотехники боролись с «эхом войны» в четырех районах Харьковщины

Пиротехники разминировали десяток снарядов разных калибров.
11 марта пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
Работы по разминированию проводились в Лозовском, Нововодолажском, Харьковском и Печенежском районах области.
Всего было разминировано 10 артснарядов разного калибра.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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