За прошедшие сутки взрывотехники боролись с «эхом войны» в четырех районах Харьковщины

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 12 марта День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 марта То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.