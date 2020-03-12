Главная Новости Криминал и происшествия За прошедшие сутки взрывотехники боролись с «эхом войны» в четырех районах Харьковщины
12.03.2020  13:20   

За прошедшие сутки взрывотехники боролись с «эхом войны» в четырех районах Харьковщины

Пиротехники разминировали десяток снарядов разных калибров.


://kh.dsns.gov.ua

11 марта пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. 

Работы по разминированию проводились в Лозовском, Нововодолажском, Харьковском и Печенежском районах области. 

Всего было разминировано 10 артснарядов разного калибра.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  разминирование, харьков, гсчс
 
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