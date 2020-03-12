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12.03.2020  10:04   

На Холодной Горе Ford подбил скорую (ФОТО)

Авария произошла 13 марта около 8:40 на ул. Полтавский шлях, 155.


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На перекрестке Холодногорской и Полтавского шляха водитель автомобиля Ford нарушил п. 3.2 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем БСМП.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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