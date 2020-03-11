Военизированная охрана продолжает задерживать вандалов-«партизан» на железнодорожных путях

Кражи и повреждения железнодорожного имущества представляют серьезную угрозу для безопасности движения поездов
Кроме того, за этот период во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 120 человек. 89 правонарушителей привлечены к административной ответственности.
Чтобы предупредить хищение железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.
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