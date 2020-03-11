Военизированная охрана продолжает задерживать вандалов-«партизан» на железнодорожных путях

11.03.2020 19:31

Кражи и повреждения железнодорожного имущества представляют серьезную угрозу для безопасности движения поездов

В течение двух месяцев 2020 подразделениями службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» пресечена четыре кражи материальных ценностей железной дороги на сумму почти 25 тыс грн. По подозрению в совершении краж задержаны и переданы в правоохранительные органы 8 граждан.

Кроме того, за этот период во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и ​​незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 120 человек. 89 правонарушителей привлечены к административной ответственности.

Чтобы предупредить хищение железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.