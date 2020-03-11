11.03.2020 19:15

Пострадавших от нападения пьяных неадекватов врачей скорой посетили руководитель регионального подразделения и глава профсоюза

При нападении во время вызова к «больному» серьезно пострадали врач скорой и фельдшер - в настоящее время они находятся в больнице на лечении и реабилитации.



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Директор Центра Забашта В.Ф. и председатель профсоюза Денчик А.М. посетили пострадавших.

Директор выступил в СМИ о недопустимости подобных поступков со стороны вызывающих.