Пострадавших от нападения пьяных неадекватов врачей скорой посетили руководитель регионального подразделения и глава профсоюза

При нападении во время вызова к «больному» серьезно пострадали врач скорой и фельдшер - в настоящее время они находятся в больнице на лечении и реабилитации.
Директор Центра Забашта В.Ф. и председатель профсоюза Денчик А.М. посетили пострадавших.
Директор выступил в СМИ о недопустимости подобных поступков со стороны вызывающих.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
влажность:
давление:
ветер: