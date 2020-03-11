Короткое замыкание вызвало пожар в харьковском пригороде (ФОТО)

Валковский район: спасатели спасли жилой дом от огня - пострадало только имущество.
10 марта в 22:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, с. Огульцы, ул. Вишневая, 18.
По прибытию к месту вызова подразделения 59-й Государственной пожарно-спасательной части установлено, что в помещении жилого дома было сильное задымление. Горели мебель и домашние вещи на площади 3 кв.м., существовала угроза распространения огня на соседние комнаты и в конце концов на весь дом.
Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 22:43. Они не допустили распространения огня на всю площадь дома, спасая его.
Окончательная ликвидация пожара состоялась в 23:04.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
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