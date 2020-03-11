В междугороднем автобусе задержали пассажира с подозрительными баночками (ФОТО)

У пассажира автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
Сегодня днем во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автобус Neoplan сообщением Харьков-Купянск.
С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские применили служебную собаку, которая указала на одного из пассажиров.
В результате проверки патрульные обнаружили в рюкзаке гражданина три банка в середине которых находилось вещество растительного происхождения похожей на наркотическое.
Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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