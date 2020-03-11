11.03.2020 17:14

В междугороднем автобусе задержали пассажира с подозрительными баночками (ФОТО)

У пассажира автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.



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Сегодня днем ​​во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автобус Neoplan сообщением Харьков-Купянск.



С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские применили служебную собаку, которая указала на одного из пассажиров.



В результате проверки патрульные обнаружили в рюкзаке гражданина три банка в середине которых находилось вещество растительного происхождения похожей на наркотическое.



Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.