Главная Новости Криминал и происшествия В междугороднем автобусе задержали пассажира с подозрительными баночками (ФОТО)
11.03.2020  17:14   

В междугороднем автобусе задержали пассажира с подозрительными баночками (ФОТО)

У пассажира автобуса патрульные обнаружили вещество, похожее на наркотическое.


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Сегодня днем ​​во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автобус Neoplan сообщением Харьков-Купянск.

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские применили служебную собаку, которая указала на одного из пассажиров.

В результате проверки патрульные обнаружили в рюкзаке гражданина три банка в середине которых находилось вещество растительного происхождения похожей на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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