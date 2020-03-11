11.03.2020 15:13

Еще одним черным лесорубам объявили о подозрении

Под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам, которые незаконно вырубали лес.



//khar.gp.gov.ua

В феврале 2020 года сотрудники прокуратуры вместе с лесниками обнаружили двух мужчин, которые незаконно вырубали лес на территории Валковского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство».



28-летний житель Харьковской области и 45-летний житель Черниговской области с помощью бензопил срубили 13 дубов. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 307 тыс. Грн.



Указанным двум лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.