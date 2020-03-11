Еще одним черным лесорубам объявили о подозрении

Под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам, которые незаконно вырубали лес.
В феврале 2020 года сотрудники прокуратуры вместе с лесниками обнаружили двух мужчин, которые незаконно вырубали лес на территории Валковского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство».
28-летний житель Харьковской области и 45-летний житель Черниговской области с помощью бензопил срубили 13 дубов. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 307 тыс. Грн.
Указанным двум лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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