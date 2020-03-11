Главная Новости Криминал и происшествия Еще одним черным лесорубам объявили о подозрении
11.03.2020  15:13   

Еще одним черным лесорубам объявили о подозрении

Под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам, которые незаконно вырубали лес.


//khar.gp.gov.ua

В феврале 2020 года сотрудники прокуратуры вместе с лесниками обнаружили двух мужчин, которые незаконно вырубали лес на территории Валковского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

28-летний житель Харьковской области и 45-летний житель Черниговской области с помощью бензопил срубили 13 дубов. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 307 тыс. Грн.

Указанным двум лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, вырубка леса
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.03 Криминал и происшествия Предприниматель нагрел руки на липовом ремонте харьковской больницы 10.03 Криминал и происшествия Полмиллиона за 40 стволов: черному лесорубу объявили о подозрении 05.03 Криминал и происшествия Мясному минеру супермаркета объявили о подозрении (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 