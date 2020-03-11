11.03.2020 15:25

Контрабандист откровенно признался харьковским таможенникам, что не собирается разбираться в текущих правилах (ФОТО)

Харьковские таможенники пресекли очередные попытки кондтрабандной поставки запасных частей для авто с территории России и заставили внести необходимые платежи в бюджет Украины.



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Сразу два похожих случая нарушения таможенных_правил зафиксировано на таможенном пункте пропуска "Гоптовка" Слобожанской таможни # Гостаможслужбы .

Граждане Украины пытались ввезти из РФ незадекларированные автомобильные запчасти в ассортименте на общую сумму более 30 000 гривен.

Если в первом случае человек объяснил, что не знал о том, что запчАстином нужно декларировать, то во втором случае гражданин вообще заявил, что в таможенном законодательстве не разбирается.

После разъяснений таможенным инспектором всех нюансов законодательства и норм Таможенного кодекса Украины, на нарушителей были составлены протоколы по

статье 471 Таможенного кодекса Украины.

После составления протоколов и уплаты таможенных платежей, граждане с «товаром» въехали на Украину.

Харьковские таможенники через соцсеть напоминают, что, согласно части первой статьи 374 ТКУ определено, что товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро и товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, не подлежат письменному декларированию но не являются объектами обложения таможенными платежами.

Но, в соответствии с частью второй статьи 374 Таможенного кодекса Украины установлено, что норма части первой настоящей статьи применяется в случае, если лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины, въезжает не чаще одного раза в течение суток.