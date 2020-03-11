11.03.2020 14:40

Предприниматель нагрел руки на липовом ремонте харьковской больницы

Харьковской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении должностного лица, завладевшего чужим имуществом в крупных размерах, злоупотребляя служебным положением.



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41-летний директор общества с ограниченной ответственностью заключитл договор с Харьковской городской клинической больницей № 27 о капитальном ремонте фасада здания.



Предприниматель составил смету, в которой завысил объемы выполненных работ по договору подряда. Это привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств. Сумма материального ущерба, причиненного больнице, составила более 194 тысяч гривен.



Харьковской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении директора ООО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах; составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (служебный подлог).



Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.