Предприниматель нагрел руки на липовом ремонте харьковской больницы

Харьковской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении должностного лица, завладевшего чужим имуществом в крупных размерах, злоупотребляя служебным положением.
41-летний директор общества с ограниченной ответственностью заключитл договор с Харьковской городской клинической больницей № 27 о капитальном ремонте фасада здания.
Предприниматель составил смету, в которой завысил объемы выполненных работ по договору подряда. Это привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств. Сумма материального ущерба, причиненного больнице, составила более 194 тысяч гривен.
Харьковской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении директора ООО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах; составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (служебный подлог).
Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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