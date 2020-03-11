На оживленном проспекте Харькова обнаружен труп молодого мужчины (ФОТО)

По данным полиции, 11 марта около 10:00 в Московский отдел поступило сообщение от жительницы района о том, что возле дома №128 по проспекту Тракторостроителей на земле лежит человек без признаков жизни.
На месте правоохранители обнаружили тело гражданина, которому на вид около 30-35 лет, без видимых телесных повреждений.
Предварительно, мужчина не имеет определенного места жительства.
Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений Московского отдела. Личность умершего и причины его смерти устанавливаются.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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