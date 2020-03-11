Главная Новости Криминал и происшествия На оживленном проспекте Харькова обнаружен труп молодого мужчины (ФОТО)
11.03.2020  13:40   

На оживленном проспекте Харькова обнаружен труп молодого мужчины (ФОТО)

По данным полиции, 11 марта около 10:00 в Московский отдел поступило сообщение от жительницы района о том, что возле дома №128 по проспекту Тракторостроителей на земле лежит человек без признаков жизни.


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На месте правоохранители обнаружили тело гражданина, которому на вид около 30-35 лет, без видимых телесных повреждений.

 Предварительно, мужчина не имеет определенного места жительства.

Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений Московского отдела. Личность умершего и причины его смерти устанавливаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  труп, харьков, полиция, следствие
 
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