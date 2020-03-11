Рецидивист с копией японского меча «накидал» понтов на пятилетний срок

Размахивая во хмелю холодным оружием, мужчина сорвал работу амбулатории, из-за чего пострадали пациенты медпункта под Харьковом.
Как следует из приговора Змиевского районного суда, обвиняемый - гражданин Украины, ранее судимый.
По данным суда, днем 27 августа 2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина прибыл в амбулаторию Змиевской районной больницы, расположенной на улице Мира в поселке Высочиновка. При себе у мужчины был меч, изготовленный по примеру японских коротких мечей "вакидзаси".
Врач сделала мужчине замечание о том, что находиться в медицинском учреждении с оружием, запрещено. В ответ мужчина начал нецензурно выражаться, угрожать медработникам физической расправой, после чего достал меч и, сделав несколько махов, приставил к работнику амбулатории и заявил о безнаказанности любых своих поступков. Затем мужчина покинул заведение.
В результате противоправных действий хулигана работа медицинского учреждения была прервана и в дальнейшем прекращена, что лишило возможности граждан получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь.
Увидев в селе мужчину с мечом, другой человек отобрал оружие и отнес в полицию.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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