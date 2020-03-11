В пригороде Харькова борцы с сухостоем уничтожили ботанический заказник с краснокнижными растениями (ВИДЕО)

Пожар уничтожил «Ковыльную степь» ботанический заказник, который внесен в реестр земель природно-заповедного фонда.
Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.
По его словам, на месте ЧП, кроме пожарных, работали сотрудники правоохранительных органов. Рассматривается две версии, по которой мог произойти пожар – неосторожное обращение с огнем и занесение открытого источника огня, то есть поджог.
Местные жители убеждены, что земли заповедного фонда подожгли намеренно. Такая ситуация повторяется практически каждый год. Заказник располагается рядом с селом Рогань, между двумя районами – Харьковским и Чугуевским. У местных органов власти нет полномочий по охране, содержанию, защите заказника, он находится в государственной собственности. И если государство не обратит внимания на ситуацию, от заказника ничего не останется, считают здешние жители.
Между тем, на территории «Ковыльной степи» растут растения, которые занесены в Красную книгу Украины и Европы.
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