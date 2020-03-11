Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова борцы с сухостоем уничтожили ботанический заказник с краснокнижными растениями (ВИДЕО)
11.03.2020  12:34   

В пригороде Харькова борцы с сухостоем уничтожили ботанический заказник с краснокнижными растениями (ВИДЕО)

Пожар уничтожил «Ковыльную степь» ботанический заказник, который внесен в реестр земель природно-заповедного фонда.


://kh.dsns.gov.ua

Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, на месте ЧП, кроме пожарных, работали сотрудники правоохранительных органов. Рассматривается две версии, по которой мог произойти пожар – неосторожное обращение с огнем и занесение открытого источника огня, то есть поджог.

Местные жители убеждены, что земли заповедного фонда подожгли намеренно. Такая ситуация повторяется практически каждый год. Заказник располагается рядом с селом Рогань, между двумя районами – Харьковским и Чугуевским. У местных органов власти нет полномочий по охране, содержанию, защите заказника, он находится в государственной собственности. И если государство не обратит внимания на ситуацию, от заказника ничего не останется, считают здешние жители.

Между тем, на территории «Ковыльной степи»  растут растения, которые занесены в Красную книгу Украины и Европы.

 

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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