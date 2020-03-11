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11.03.2020  12:01   

Проверено: бомб нет. Правоохранители искали взрывчатку на сотне объектов

Информация о минировании почти 100 объектов в Харькове не подтвердилась


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции днем 10 марта.

Всего правоохранители проверили 98 различных объектов и эвакуировали 1922 человека. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 2 до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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