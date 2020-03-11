Нападение на медиков скорой: полиция устанавливает причастных

Следователи квалифицировали событие по Уголовному кодексу Украины.
9 марта оператору спецлинии полиции 102 сообщили, что во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи.
В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовного преступления.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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