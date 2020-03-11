11.03.2020 11:47

Нападение на медиков скорой: полиция устанавливает причастных

Следователи квалифицировали событие по Уголовному кодексу Украины.



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9 марта оператору спецлинии полиции 102 сообщили, что во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи.

В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован.



Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.



Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовного преступления.