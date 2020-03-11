ДТП на Тюринке: водителя увезла скорая (ФОТО)

Авария произошла 11 марта около 7:20 на улице Тюринской, 40/1.
Участниками столкновения стали автомобили Ford и Cadilac, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Ford.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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