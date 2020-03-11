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11.03.2020  11:11   

ДТП на Тюринке: водителя увезла скорая (ФОТО)

Авария произошла 11 марта около 7:20 на улице Тюринской, 40/1.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобили Ford и Cadilac, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Ford.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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