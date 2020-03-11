Семилетняя девочка бросилась на бабушку с ножом: кровавая развязка пьяного семейного конфликта (ФОТО)

Жительница райцентра получила тяжелые телесные повреждения.
10 марта около 16:25 в районную полицию поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницу с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.
Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения устроила ссору со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
влажность:
давление:
ветер: