11.03.2020 10:59

Семилетняя девочка бросилась на бабушку с ножом: кровавая развязка пьяного семейного конфликта (ФОТО)

Жительница райцентра получила тяжелые телесные повреждения.



// Нацполиция

10 марта около 16:25 в районную полицию поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницу с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена ​​43-летняя жительница села Гениевка.



Полицейские установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения устроила ссору со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал малолетний ребенок. Защищая свою мать, девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается.