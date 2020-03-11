Зашел в гости и сгорел: причины выясняются

В Купянском районе в результате пожара погиб человек.
11 марта в 3:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Подолы Купянского района.
На тушение выезжали спасатели Государственной пожарно-спасательной части из города Купянска и местная пожарная команда из с. Куриловка.
Прибыв на место, пожарные увидели, что огнем полностью охвачен жилой дом. Площадь пожара составила около 70 кв.м.
Во время проведения разведки спасатели обнаружили тело приятеля хозяина домовладения – 43-летнего мужчины.
В 3:18 пожарные локализовали пожар, а в 06:05 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения пожара пока выясняется.
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