11.03.2020 09:47

Харьковские бизнесмены организовали отправку в Азию российских комплектующих к бронетехнике и военной авиации (ФОТО)

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза за пределы нашей страны товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.



// СБУ

По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевых самолетов. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти через изготовления фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественного производства. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.



Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта «Борисполь». Среди изъятых товаров военного назначения пока идентифицированы станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более миллиона долларов.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Управлением СБ Украины в Харьковской области.