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11.03.2020  09:38   

В области журналистку не пустили на встречу кандидата с избирателями

Полиция квалифицировала конфликт на Харьковщине как препятствование журналистской деятельности.


// Facebook

10 марта в 12:10 в Лозовской отдела полции обратилась 25-летняя журналистка. Она сообщила, что неизвестные не пускают ее на встречу с избирателями, которая проходит в Доме науки и техники в поселке Панютино.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  препятствование деятельнсоти, журналист, харьков, полиция
 
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