В области журналистку не пустили на встречу кандидата с избирателями

Полиция квалифицировала конфликт на Харьковщине как препятствование журналистской деятельности.
10 марта в 12:10 в Лозовской отдела полции обратилась 25-летняя журналистка. Она сообщила, что неизвестные не пускают ее на встречу с избирателями, которая проходит в Доме науки и техники в поселке Панютино.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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