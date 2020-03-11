11.03.2020 09:38

В области журналистку не пустили на встречу кандидата с избирателями

Полиция квалифицировала конфликт на Харьковщине как препятствование журналистской деятельности.



// Facebook

10 марта в 12:10 в Лозовской отдела полции обратилась 25-летняя журналистка. Она сообщила, что неизвестные не пускают ее на встречу с избирателями, которая проходит в Доме науки и техники в поселке Панютино.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.