Харьковские патрульные поймали очередную наркозакладчицу (ФОТО)

10 марта во время патрулирования Холодногорского района города патрульные обратили внимание на женщину, поведение которой вызвало подозрение у правоохранителей.
Гражданка увидев патрульных резко изменила направление движения. Патрульные остановили женщину. Во время общения с патрульным последняя заметно нервничал и не зря ...
В результате поверхностной проверки полицeйськи обнаружили 6 свертков с неизвестным веществом внешне похожим на наркотическое. Также инспекторы обнаружили два места в которых женщина успела спрятать так называемые "закладки".
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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