Харьковские патрульные поймали очередную наркозакладчицу (ФОТО)

10.03.2020 19:35

10 марта во время патрулирования Холодногорского района города патрульные обратили внимание на женщину, поведение которой вызвало подозрение у правоохранителей.

Гражданка увидев патрульных резко изменила направление движения. Патрульные остановили женщину. Во время общения с патрульным последняя заметно нервничал и не зря ...

В результате поверхностной проверки полицeйськи обнаружили 6 свертков с неизвестным веществом внешне похожим на наркотическое. Также инспекторы обнаружили два места в которых женщина успела спрятать так называемые "закладки".

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.