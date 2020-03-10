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10.03.2020  19:35   

Харьковские патрульные поймали очередную наркозакладчицу (ФОТО)

10 марта во время патрулирования Холодногорского района города патрульные обратили внимание на женщину, поведение которой вызвало подозрение у правоохранителей.


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Гражданка увидев патрульных резко изменила направление движения. Патрульные остановили женщину. Во время общения с патрульным последняя заметно нервничал и не зря ...

В результате поверхностной проверки полицeйськи обнаружили  6 свертков с неизвестным веществом внешне похожим на наркотическое. Также инспекторы обнаружили два места в которых женщина успела спрятать так называемые "закладки".

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  закладка, харьков, патрульные, задержание
 
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