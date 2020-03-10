Любопытный экскаваторщик теперь точно знает сколько стоит элитный мерседес (ФОТО)

В результате столкновения экскаватора и автомобиля Mercedes в тихом центре Харькова пострадала только техника.
По данным полиции, 10 марта около 14:40 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Маяковского, 14.
По предварительной информации, водитель экскаватора нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате ДТП никто не пострадал.
На экскаваторщика патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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