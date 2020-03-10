10.03.2020 18:19

Любопытный экскаваторщик теперь точно знает сколько стоит элитный мерседес (ФОТО)

В результате столкновения экскаватора и автомобиля Mercedes в тихом центре Харькова пострадала только техника.



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По данным полиции, 10 марта около 14:40 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Маяковского, 14.

По предварительной информации, водитель экскаватора нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате ДТП никто не пострадал.

На экскаваторщика патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.