Хотел наловить рыбки к празднику, но попался патрулю (ФОТО)

Нарушитель нанес более 6 тысяч гривен убытков рыбным запасам Украины, - Харьковский рыбоохраны патруль
6 марта Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Заречное Волчанского района Харьковской области.
В 20:30 был задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. До прихода патруля рыбак успел наловить 15 килограммов рыбы – толстолобикы, щуку, леща, плотву, плоскирку, окуня. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 6086 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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