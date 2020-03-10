10.03.2020 17:31

Хотел наловить рыбки к празднику, но попался патрулю (ФОТО)

Нарушитель нанес более 6 тысяч гривен убытков рыбным запасам Украины, - Харьковский рыбоохраны патруль



//khr.darg.gov.ua

6 марта Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Заречное Волчанского района Харьковской области.



В 20:30 был задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. До прихода патруля рыбак успел наловить 15 килограммов рыбы – толстолобикы, щуку, леща, плотву, плоскирку, окуня. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 6086 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.