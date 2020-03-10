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10.03.2020  17:31   

Хотел наловить рыбки к празднику, но попался патрулю (ФОТО)

Нарушитель нанес более 6 тысяч гривен убытков рыбным запасам Украины, - Харьковский рыбоохраны патруль


//khr.darg.gov.ua

6 марта Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Заречное Волчанского района Харьковской области.

В 20:30 был задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. До прихода патруля рыбак успел наловить 15 килограммов рыбы –  толстолобикы, щуку, леща, плотву,  плоскирку, окуня. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 6086 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков, рбоохранный патруль, лесковая сетка
 
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