За «Караваном» – пожар (ФОТО)

Пожарные уже на месте.
Фотографии дыма, поднимающегося над ТРЦ «Караван» по улице Героев Труда, 7, опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Камыши и трава в яру на улице Командарма Корка горят уже не первый год.
Раньше горожане принимали дым от таких пожаров за возгорание в торговых центрах.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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