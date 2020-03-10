10.03.2020 16:36

За «Караваном» – пожар (ФОТО)

Пожарные уже на месте.



// Telegram

Фотографии дыма, поднимающегося над ТРЦ «Караван» по улице Героев Труда, 7, опубликовали в социальных сетях очевидцы.



Камыши и трава в яру на улице Командарма Корка горят уже не первый год.



Раньше горожане принимали дым от таких пожаров за возгорание в торговых центрах.