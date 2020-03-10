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10.03.2020  16:36   

За «Караваном» – пожар (ФОТО)

Пожарные уже на месте.


// Telegram

Фотографии дыма, поднимающегося над ТРЦ «Караван» по улице Героев Труда, 7, опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Камыши и трава в яру на улице Командарма Корка горят уже не первый год.

Раньше горожане принимали дым от таких пожаров за возгорание в торговых центрах.

 

Тэги:  пожар, харьков, камыши, хвойная подстилка, поджог
 
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