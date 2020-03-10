На ХТЗ – авария с пострадавшим

Авария произошла около двух часов дня на перекрестке улицы Мира и бульвара Ивана Каркача.
Участниками столкновения стали автомобиль ВАЗ 211040 и автомобиль Skoda.
В результате происшествия медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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