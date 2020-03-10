В пьяном угаре после праздников жительница харьковщины исполосовала ножом грудь более молодой соседке (ФОТО)

Во время совместного употребления алкогольных напитков между жительницами райцентра возникла ссора, в ходе которой 50-летняя злоумышленница кухонным ножом дважды ударил свою соседку в область грудной клетки.
9 марта по полиции поступило сообщение о том, что в городе Изюме, по месту своего проживания, была обнаружена 39-летняя женщина с ножевыми ранениями.
Работники следственно-оперативной группы потерпевшую, в тяжелом неконтактном состоянии, немедленно направили на госпитализзацию в реанимационное отделение больницы.
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказалась 50-летняя соседка потерпевшей, которая во время ссоры нанесла ей телесные повреждения.
Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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