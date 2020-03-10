Главная Новости Криминал и происшествия В пьяном угаре после праздников жительница харьковщины исполосовала ножом грудь более молодой соседке (ФОТО)
10.03.2020  14:52   

В пьяном угаре после праздников жительница харьковщины исполосовала ножом грудь более молодой соседке (ФОТО)

Во время совместного употребления алкогольных напитков между жительницами райцентра возникла ссора, в ходе которой 50-летняя злоумышленница кухонным ножом дважды ударил свою соседку в область грудной клетки.


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9 марта по полиции поступило сообщение о том, что в городе Изюме, по месту своего проживания, была обнаружена 39-летняя женщина с ножевыми ранениями. 

Работники следственно-оперативной группы потерпевшую, в тяжелом неконтактном состоянии, немедленно направили на госпитализзацию  в реанимационное отделение больницы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказалась 50-летняя соседка потерпевшей, которая во время ссоры нанесла ей телесные повреждения.

 Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

  

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, расследование, харьковщина, покушение, убийство
 
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