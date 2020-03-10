Главная Новости Криминал и происшествия Полмиллиона за 40 стволов: черному лесорубу объявили о подозрении
10.03.2020  14:10   

Полмиллиона за 40 стволов: черному лесорубу объявили о подозрении

Под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину, незаконно вырубал деревья в защитных лесных насаждениях (ч. 4 ст. 246 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

В октябре 2019 года 64-летний житель Днепропетровской области совершил незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях на территории Близнюковского района Харьковской области.

Всего срублено 39 ясеней. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 550 тыс. грн.

Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины, - незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, вырудка леса, суд
 
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