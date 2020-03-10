10.03.2020 14:10

Полмиллиона за 40 стволов: черному лесорубу объявили о подозрении

Под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину, незаконно вырубал деревья в защитных лесных насаждениях (ч. 4 ст. 246 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

В октябре 2019 года 64-летний житель Днепропетровской области совершил незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях на территории Близнюковского района Харьковской области.



Всего срублено 39 ясеней. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 550 тыс. грн.



Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины, - незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.