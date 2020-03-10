10.03.2020 13:37

Пьяный водитель летел по центральному проспекту на красный и устроил тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла в ночь на вторник на проспекте Науки, 17.



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Нетрезвый водитель - угроза для окружающих!



По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не выполнил требование запрещающего (красного) сигнала светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. От удара Audi врезался в Opel.



В результате столкновения никто не пострадал.



Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Mercedes явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 1,01 промилле алкоголя в крови.



На водителя Mercedes патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортными средствами без соответствующих документов).

Материалы будут переданы в суд.