Пьяный водитель летел по центральному проспекту на красный и устроил тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла в ночь на вторник на проспекте Науки, 17.
Нетрезвый водитель - угроза для окружающих!
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не выполнил требование запрещающего (красного) сигнала светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. От удара Audi врезался в Opel.
В результате столкновения никто не пострадал.
Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Mercedes явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 1,01 промилле алкоголя в крови.
На водителя Mercedes патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортными средствами без соответствующих документов).
Материалы будут переданы в суд.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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