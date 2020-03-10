Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель летел по центральному проспекту на красный и устроил тройное ДТП (ФОТО)
10.03.2020  13:37   

Пьяный водитель летел по центральному проспекту на красный и устроил тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла в ночь на вторник на проспекте Науки, 17.


// Facebook

Нетрезвый водитель - угроза для окружающих!

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не выполнил требование запрещающего (красного) сигнала светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. От удара  Audi врезался в Opel.

В результате столкновения никто не пострадал.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Mercedes явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 1,01 промилле алкоголя в крови.

На водителя Mercedes патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортными средствами без соответствующих документов).

Материалы будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Криминал и происшествия На ХТЗ – авария с пострадавшим 10.03 Криминал и происшествия На Белгородском шоссе – ДТП с маршруткой (ФОТО) 07.03 Криминал и происшествия Ночью в Харькове Audi влетел в столб: двое пострадавших (ВИДЕО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 