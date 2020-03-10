10.03.2020 12:21

Конвоиры и заново созданные спецподразделение силовиков «пресекли» побег из зала суда в центре Харькова (ФОТО)

Около 100 сотрудников батальона конвойной службы, полка полиции особого назначения, групп коммуникации, территориального управления службы судебной охраны в Харьковской области и Национальной гвардии Украины отработали совместные действия при возникновении различных нештатных ситуаций.



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Как рассказал начальник сектора конвойной службы Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Алексей Соколовский, в связи с созданием такой службы, как судебная охрана, подразделения разработали тактику взаимодействия по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения судебных заседаний и охрану и конвоирование заключенных лиц в зданиях суда и на маршрутах движения.

- Во время учений были смоделированы ситуации нарушения общественного порядка в зале судебного заседания, попытка побега спецконтингента, попытка передачи запрещенных предметов заключенным лицам, нападение на участников судебного процесса и другие, - отметил Алексей Соколовский.