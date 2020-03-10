Главная Новости Криминал и происшествия В Индустриальном районе сгорел, растерзанный вандалами, корпус бывшего ПТУ (ФОТО)
10.03.2020  12:12   

В Индустриальном районе сгорел, растерзанный вандалами, корпус бывшего ПТУ (ФОТО)

9 марта в 12:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории Центра профессионально-технического образования по адресу: Харьков, бульвар И. Каркача, 24. Горел четырехэтажный учебный корпус, который давно не эксплуатировался.


://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия были направлены 2 отделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей установлено, что на первом этаже здания горела оконная рама и мусора на площади около 40 кв.м.

В 13:46 пожар локализован, а в 14:13 полностью ликвидирован. В результате ЧП серьезно пострадало только имущество.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Это уже не первый пожар у данном учебном заведени. В декабре прошлого года горела крыша перехода на территории более 200 метров. 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, имущество
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Криминал и происшествия Заядлый курильщик поджег кухню и едва не спалил дом 10.03 Криминал и происшествия За «Караваном» – пожар (ФОТО) 10.03 Криминал и происшествия Пожар на Селянской: эвакуировали 35 человек (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 