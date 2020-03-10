10.03.2020 12:12

В Индустриальном районе сгорел, растерзанный вандалами, корпус бывшего ПТУ (ФОТО)

9 марта в 12:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории Центра профессионально-технического образования по адресу: Харьков, бульвар И. Каркача, 24. Горел четырехэтажный учебный корпус, который давно не эксплуатировался.



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К месту происшествия были направлены 2 отделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей установлено, что на первом этаже здания горела оконная рама и мусора на площади около 40 кв.м.

В 13:46 пожар локализован, а в 14:13 полностью ликвидирован. В результате ЧП серьезно пострадало только имущество.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Это уже не первый пожар у данном учебном заведени. В декабре прошлого года горела крыша перехода на территории более 200 метров.