10.03.2020 11:26

Министр юстиции без предупреждения посетил в Харькове СИЗО и колонию (ФОТО, ВИДЕО)

9 марта министр юстиции Украины Денис Малюська с инспекционной проверкой посетил СИЗО и Алексеевскую колонию № 25 в Харькове, отметив ряд местных рекордов и достопримечательностей.



Фото: Деніс Малюська /Facebook

По словам министра, оба учреждения он посетил без предупреждения. В СИЗО попробовал пищу, которой кормят арестантов. Отметил, что есть можно, но если долго таким питаться, то надоест. И некоторые заключенные здесь находятся долго.

«Местный рекордсмен — женщина, обвиняемая в заказе убийства, 8 лет в СИЗО, приговор в силу не вступил», — рассказал министр.

В целом, условия содержания в СИЗО и само учреждение он охарактеризовал так: стандартно бедновато, но без провалов.

Отметил местную достопримечательность — питомник для собак, в котором содержатся, в основном, овчарки. Некоторые из них, по словам министра, умеют на ходу заскочить в окно авто с плохими последствиями для водителя.

В Алексеевской колонии — совершенно отдельная история, флагман «красных» тюрем.

«Камеры», которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время «часа сна» включают классическую музыку (на видео), дисциплинарный изолятор как сказочный домик и многое другое.

Доход производственных мощностей при учреждении — около 15 млн гривен в год», — рассказал министр.

Он считает, что обвинения в адрес руководства колонии в пытках заключенных были не беспочвенны. С пострадавшими пообщался, добавил министр.

Он отметил, что администрация тюрем и СИЗО уже настроилась на внезапные проверки со стороны министерства.

«В принципе, везде уже готовы к проверке и знают как себя вести и чего ожидать. Как по мне — это неплохо. Моя главная цель — не наказывать, а обеспечить качественное выполнение системой своих функций», — отметил Денис Малюська.

Управление Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ранее сообщило, что в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№ 25)» 8 января во время общего обыска произошел бунт заключенных. Согласно сообщению, «к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства — наручники». В колонии был введен режим особых условий, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

Фото: Денис Малюська /Facebook