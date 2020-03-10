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10.03.2020  11:03   

Пожар на Селянской: эвакуировали 35 человек (ФОТО)

Жертв и пострадавших нет. Проводится следствие.


// ГСЧС

9 марта в 17:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Селянской. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на седьмом этаже, а также о сильном задымлении на верхних этажах.

По прибытию спасатели установили, что в одной из комнат квартиры и на балконе горел хлам и мусор на площади 6 кв.м.

Несмотря на плотное задымление верхних этажей, было принято решение о немедленной эвакуации жителей. В сопровождении спасателей 35 человек, включая 6 детей, успешно оставили опасную зону.

В 18:33 пожар был локализован, а в 20:16 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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