Пожар на Селянской: эвакуировали 35 человек (ФОТО)

Жертв и пострадавших нет. Проводится следствие.
9 марта в 17:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Селянской. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на седьмом этаже, а также о сильном задымлении на верхних этажах.
По прибытию спасатели установили, что в одной из комнат квартиры и на балконе горел хлам и мусор на площади 6 кв.м.
Несмотря на плотное задымление верхних этажей, было принято решение о немедленной эвакуации жителей. В сопровождении спасателей 35 человек, включая 6 детей, успешно оставили опасную зону.
В 18:33 пожар был локализован, а в 20:16 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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