На Белгородском шоссе – ДТП с маршруткой (ФОТО)

Авария произошла утром 10 марта.
Авария произошла на Белгородском шоссе недалеко от автостанции.
Участниками происшествия стали автомобиль Ford Focus и автобус 271 маршрута.
Официальная информация уточняется.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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