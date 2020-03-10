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10.03.2020  10:26   

На Белгородском шоссе – ДТП с маршруткой (ФОТО)

Авария произошла утром 10 марта.


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Авария произошла на Белгородском шоссе недалеко от автостанции.

Участниками происшествия стали автомобиль Ford Focus и автобус 271 маршрута.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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