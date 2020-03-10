10.03.2020 10:20

Борцы с сухостоем устроили десятки пожаров и уничтожили очередные электроопоры и заборы (ФОТО)

До полсотни пожаров на открытых пространствах потушили спасатели со вчерашнего дня



://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 49 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила более 33 га. Во время пожаров огнем было уничтожено или повреждено 1 хозяйственное сооружение, деревянный забор и 2 опоры линий электропередач.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.