Борцы с сухостоем устроили десятки пожаров и уничтожили очередные электроопоры и заборы (ФОТО)

До полсотни пожаров на открытых пространствах потушили спасатели со вчерашнего дня
За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 49 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила более 33 га. Во время пожаров огнем было уничтожено или повреждено 1 хозяйственное сооружение, деревянный забор и 2 опоры линий электропередач.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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