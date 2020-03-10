Главная Новости Криминал и происшествия Борцы с сухостоем устроили десятки пожаров и уничтожили очередные электроопоры и заборы (ФОТО)
10.03.2020  10:20   

Борцы с сухостоем устроили десятки пожаров и уничтожили очередные электроопоры и заборы (ФОТО)

До полсотни пожаров на открытых пространствах потушили спасатели со вчерашнего дня


://kh.dsns.gov.ua

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 49 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила более 33 га. Во время пожаров огнем было уничтожено или повреждено 1 хозяйственное сооружение, деревянный забор и 2 опоры линий электропередач.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  сухостой, пожар, харьков, спасатели, дом
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Криминал и происшествия Пришла весна – пожарные тушат поджоги травы и камыша 29.10 Криминал и происшествия Пожарные почти час спасали гаражи горожан от действий поджигателей сухостоя (ФОТО) 17.10 Криминал и происшествия В пригороде Харькова борцы с сухостоем едва не выжгли розарий (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 