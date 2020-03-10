На Птичьем рынке изъяли снасти для браконьеров (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 10 марта День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 10 марта Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков.