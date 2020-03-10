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10.03.2020  09:41   

На Птичьем рынке изъяли снасти для браконьеров (ФОТО)

На торговых площадках Харькова изъято запрещенные орудия лова рыбы.


//khr.darg.gov.ua

5 марта инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля во время рейдов по торговой площадке «Птичий рынок» Новобаварского района и на рынке возле ст. метро «Индустриальная» задокументировали два случая реализации запрещенных орудий лова.

У продавцов выявлені лесковая сетка 30 метров и одна раколовка, размеры которой превышают разрешенные.

Своими действиями реализаторы нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».

На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП.

Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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