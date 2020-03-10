На Птичьем рынке изъяли снасти для браконьеров (ФОТО)

На торговых площадках Харькова изъято запрещенные орудия лова рыбы.
5 марта инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля во время рейдов по торговой площадке «Птичий рынок» Новобаварского района и на рынке возле ст. метро «Индустриальная» задокументировали два случая реализации запрещенных орудий лова.
У продавцов выявлені лесковая сетка 30 метров и одна раколовка, размеры которой превышают разрешенные.
Своими действиями реализаторы нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».
На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП.
Запрещенные орудия лова изъяты.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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