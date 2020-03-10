10.03.2020 08:59

Двойной пожар на Селянской (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 9 марта в многоэтажке по улице Селянской произошел пожар.



// Facebook

«Нв Селянской, 22 неспокойная ночь. Второй раз за вечер горит квартира», – сообщили очевидцы в харьковских пабликах.

Также в соцсетях опубликовали фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно, как пламя вырывается из балкона квартиры.

Официальная информация уточняется.



