Двойной пожар на Селянской (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 9 марта в многоэтажке по улице Селянской произошел пожар.
«Нв Селянской, 22 неспокойная ночь. Второй раз за вечер горит квартира», – сообщили очевидцы в харьковских пабликах.
Также в соцсетях опубликовали фото и видео с места происшествия.
На кадрах видно, как пламя вырывается из балкона квартиры.
Официальная информация уточняется.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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