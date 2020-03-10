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10.03.2020  08:20   

Пьяный подросток порезал ножом знакомую

По предварительным данным, причиной преступления стала ревность.


// Нацполиция

7 марта около 22:40 в Чугуевский отдела полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что местная жительница получила резаные раны.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний житель города Чугуева.

Правоохранители выяснили, что в тот день злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения подошел к своей 17-летней знакомой у дома по улице Гвардейской. Складным ножом он нанес ей удар в лицо и шею, после чего покинул место преступления.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства правонарушения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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