10.03.2020 08:20

Пьяный подросток порезал ножом знакомую

По предварительным данным, причиной преступления стала ревность.



// Нацполиция

7 марта около 22:40 в Чугуевский отдела полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что местная жительница получила резаные раны.



Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний житель города Чугуева.

Правоохранители выяснили, что в тот день злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения подошел к своей 17-летней знакомой у дома по улице Гвардейской. Складным ножом он нанес ей удар в лицо и шею, после чего покинул место преступления.



Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства правонарушения.