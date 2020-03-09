На Печенежском водохранилище задержали нарушителя с 11 кг рыбы

Нарушение обнаружении на Печенежском водохранилище, возле села Хотомля Волчанского района Харьковской области.
Около четырех часов дня 5 марта рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который ловил рыбу лесковой сеткой. В запрещенном для лова приспособлении находилось семь щук общим весом 11 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2380 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
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