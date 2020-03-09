09.03.2020 14:17

На Печенежском водохранилище задержали нарушителя с 11 кг рыбы

Нарушение обнаружении на Печенежском водохранилище, возле села Хотомля Волчанского района Харьковской области.



//khr.darg.gov.ua

Около четырех часов дня 5 марта рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который ловил рыбу лесковой сеткой. В запрещенном для лова приспособлении находилось семь щук общим весом 11 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2380 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.