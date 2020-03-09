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09.03.2020  11:46   

Подозреваемых в убийстве и сожжении женщины поместили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в совершении жестокого убийства женщины в Харькове


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Злоумышленники будут содержаться в следственном изоляторе 60 суток.

Такое решение 6 марта принял следователь судья Октябрьского районного суда г. Харькова.

Как сообщалось ранее, в поселке Песочин правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний харьковчанин.

29 февраля мужчины с особой жестокостью убили 25-летнюю женщину и завладели ее мобильным телефоном. С целью скрыть преступление, злоумышленники подожгли тело потерпевшей.

Теперь им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, перерезали горло, сожгли тело, труп, мертвое тело
 
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