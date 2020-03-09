Подозреваемых в убийстве и сожжении женщины поместили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в совершении жестокого убийства женщины в Харькове
Злоумышленники будут содержаться в следственном изоляторе 60 суток.
Такое решение 6 марта принял следователь судья Октябрьского районного суда г. Харькова.
Как сообщалось ранее, в поселке Песочин правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний харьковчанин.
29 февраля мужчины с особой жестокостью убили 25-летнюю женщину и завладели ее мобильным телефоном. С целью скрыть преступление, злоумышленники подожгли тело потерпевшей.
Теперь им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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