На трассе под Харьковом во время движения загорелся автомобиль (ФОТО)

Пожар тушили 5 человек личного состава ГСЧС на спецавтомобиле.
6 марта в 14:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на автодороге в селе Шаровка Валковского района, где во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «Chevrolet Lacetti», 2010 года выпуска.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не более 1 кв.м. площади моторного отсека.
Бойцы ДСНС локализовали пожар в 14:54 и ликвидировали ее в 14:58.
Причина возникновения пожара выясняется.
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В высокосный год 7 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.
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