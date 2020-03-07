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07.03.2020  17:04   

На трассе под Харьковом во время движения загорелся автомобиль (ФОТО)

Пожар тушили 5 человек личного состава ГСЧС на спецавтомобиле.


// ГСЧС

6 марта в 14:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на автодороге в селе Шаровка Валковского района, где во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «Chevrolet Lacetti», 2010 года выпуска.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не более 1 кв.м. площади моторного отсека.

Бойцы ДСНС локализовали пожар в 14:54 и ликвидировали ее в 14:58.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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