07.03.2020 17:04

На трассе под Харьковом во время движения загорелся автомобиль (ФОТО)

Пожар тушили 5 человек личного состава ГСЧС на спецавтомобиле.



// ГСЧС

6 марта в 14:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на автодороге в селе Шаровка Валковского района, где во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «Chevrolet Lacetti», 2010 года выпуска.



На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не более 1 кв.м. площади моторного отсека.



Бойцы ДСНС локализовали пожар в 14:54 и ликвидировали ее в 14:58.



Причина возникновения пожара выясняется.