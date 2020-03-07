Ночью в Харькове Audi влетел в столб: двое пострадавших (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на субботу, 7 марта, на ул. Холодногорской, 64.
По предварительной информации водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Audi.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
В высокосный год 7 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.
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