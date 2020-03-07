07.03.2020 16:05

Ночью в Харькове Audi влетел в столб: двое пострадавших (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на субботу, 7 марта, на ул. Холодногорской, 64.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Audi.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.