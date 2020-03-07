Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в Харькове Audi влетел в столб: двое пострадавших (ВИДЕО)
07.03.2020  16:05   

Ночью в Харькове Audi влетел в столб: двое пострадавших (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на субботу, 7 марта, на ул. Холодногорской, 64.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Audi.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков, врезался в столб, дтп с пострадавшими
 
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