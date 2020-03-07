Видео гибели мотоциклиста на Салтовке появилось в Сети

Момент ДТП и его последствия запечатлели камеры видеорегистраторов водителей, проезжавших по шоссе.
Напомним, авария произошла 6 марта в 15:17.
На Салтовском шоссе столкнулись автомобиль Mazda Premacy с мотоцикл Kawasaki.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
В высокосный год 7 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.
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