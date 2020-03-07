Главная Новости Криминал и происшествия Видео гибели мотоциклиста на Салтовке появилось в Сети
07.03.2020  15:14   

Видео гибели мотоциклиста на Салтовке появилось в Сети

Момент ДТП и его последствия запечатлели камеры видеорегистраторов водителей, проезжавших по шоссе.


// Нацполиция

Напомним, авария произошла 6 марта в 15:17. 

На Салтовском шоссе столкнулись автомобиль Mazda Premacy с мотоцикл Kawasaki.

Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть 26-летнего водителя мотоцикла.

Тэги:  дтп, харьков, мотоцикл, видео, запись видеорегистратора
 
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