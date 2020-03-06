Главная Новости Криминал и происшествия В результате бесчинств пироманов на Харькощине выгорели пара деревянных домов и забор (ФОТО)
06.03.2020  13:23   

В результате бесчинств пироманов на Харькощине выгорели пара деревянных домов и забор (ФОТО)

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 66 выезд на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.


://kh.dsns.gov.ua

Их общая площадь составила более 30 га. Во время пожаров огнем было уничтожено или повреждено 2 хозяйственных постройки и деревянный забор.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, имущество
 
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