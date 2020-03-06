06.03.2020 12:21

Выгульщики собак поутру на Журавлевке нашли тело погибшей женщины (ФОТО 18+)

Вызванные полицейские и эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти



фото из социальных сетей

6 марта около 09:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том , что по улице Героев Труда в водоеме лежит тело человека.

По указанному адресу выехала следственно - оперативная группа и руководство отдела .

Полицейские установили , что умершей является 41-летняя женщина.

По словам свидетелей случившегося, личность женщины была сразу же установлена, так как у нее была при себе сумка с документами.

Сейчас тело без признаков насильственной смерти направлено в морг на исследование.

Данное событие зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.