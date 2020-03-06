Главная Новости Криминал и происшествия Выгульщики собак поутру на Журавлевке нашли тело погибшей женщины (ФОТО 18+)
06.03.2020  12:21   

Выгульщики собак поутру на Журавлевке нашли тело погибшей женщины (ФОТО 18+)

Вызванные полицейские и эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти


фото из социальных сетей
6 марта около 09:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Героев Труда в водоеме лежит тело человека.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела.
Полицейские установили, что умершей является 41-летняя женщина.
По словам свидетелей случившегося, личность женщины была сразу же установлена, так как у нее была при себе сумка с документами.
Сейчас тело без признаков насильственной смерти направлено в морг на исследование.
Данное событие зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Источник:   Телеграмм канал H_Saltovka
 Тэги:  полиция, утопленник, харьков, расследование, трагедия
 
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