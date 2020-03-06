Выгульщики собак поутру на Журавлевке нашли тело погибшей женщины (ФОТО 18+)

Вызванные полицейские и эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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