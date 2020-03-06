На Новых Домах в неравной схватке сошлись ВАЗ и Mitsubishi (ФОТО)

В столкновении пострадали три человека.
Авария произошла 5 марта около 22:40 на ул. Ощепкова, 13.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ и Mitsubishi
По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ, а также пассажиру автомобиля Mitsubishi, которым медики оказали медицинскую помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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