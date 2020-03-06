Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах в неравной схватке сошлись ВАЗ и Mitsubishi (ФОТО)
06.03.2020  10:55   

На Новых Домах в неравной схватке сошлись ВАЗ и Mitsubishi (ФОТО)

В столкновении пострадали три человека.


// Facebook

Авария произошла 5 марта около 22:40 на ул. Ощепкова, 13.

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ и Mitsubishi

По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля ВАЗ, а также пассажиру автомобиля Mitsubishi, которым медики оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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