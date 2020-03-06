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06.03.2020  10:43   

На Холодной Горе сгорел киоск. Подозревают поджог

Правоохранители устанавливают подробности.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке происшествиц за сутки, 6 марта в 4.14 произошло возгорание торгового киоска на ул. Борзенко, 7 В.

Площадь пожара составила 10 кв.м.

Вероятная версия возгорания – поджог.

Ведется следствие.

Тэги:  поджог, пожар, харьков, киоск
 
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