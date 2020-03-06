Ночью на Салтовке подожгли элитный внедорожник

Ведется следствие.
6 марта около половины пятого утра на Юбилейном проспекте, 61-Б возле второго подъезда дома произошло возгорание автомобиля «Toyota Land Cruiser».
Одна из версий аозгорания – поджог, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Обстоятельства инцидента уточняются.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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