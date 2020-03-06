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06.03.2020  10:35   

Ночью на Салтовке подожгли элитный внедорожник

Ведется следствие.


// Рамблер

6 марта около половины пятого утра на Юбилейном проспекте, 61-Б возле второго подъезда дома произошло возгорание автомобиля «Toyota Land Cruiser».

Одна из версий аозгорания – поджог, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Тэги:  поджог, пожар, харьков, внедорожник, подожгли автомобиль
 
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