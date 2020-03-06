Харьковские таможенники обнаружили в топке титана дюжину бутылок элитного алкоголя

06.03.2020 10:20

Столь дорогую смесь для растопки и подогрева воды к чаю в вагоне поезда Кривой Рог-Харьков-Москва приготовила одна из пассажирок.

Проишествие зарегистрировано на таможенном посту «Харьков - железнодорожный».

Во время проведения погранично - таможенного контроля поезда № 96 сообщением «Полтава-Кривой Рог-Днепр-Москва», который следовал из Украины в Россию, в топке для угля из стороны рабочего тамбура были обнаружены скрытые виски.

Всего в тайнике было двенадцать коробок черного цвета с надписями «BACARDI carta negra» и три коробки зеленого цвета с надписью «JAMESON irish whisky». На предметах, спрятанных от таможенного контроля, отсутствовала акцизная марка.

Когда обзорная группа в составе таможенников и пограничников начала устный опрос пассажиров, одна из гражданок призналась в том, что спрятала алкоголь.

По данному факту был составлен протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, предметы нарушения торговых правил изъяты и переданы на склад таможни.