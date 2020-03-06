Харьковские таможенники обнаружили в топке титана дюжину бутылок элитного алкоголя

Столь дорогую смесь для растопки и подогрева воды к чаю в вагоне поезда Кривой Рог-Харьков-Москва приготовила одна из пассажирок.
Проишествие зарегистрировано на таможенном посту «Харьков - железнодорожный».
Во время проведения погранично - таможенного контроля поезда № 96 сообщением «Полтава-Кривой Рог-Днепр-Москва», который следовал из Украины в Россию, в топке для угля из стороны рабочего тамбура были обнаружены скрытые виски.
Всего в тайнике было двенадцать коробок черного цвета с надписями «BACARDI carta negra» и три коробки зеленого цвета с надписью «JAMESON irish whisky». На предметах, спрятанных от таможенного контроля, отсутствовала акцизная марка.
Когда обзорная группа в составе таможенников и пограничников начала устный опрос пассажиров, одна из гражданок призналась в том, что спрятала алкоголь.
По данному факту был составлен протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, предметы нарушения торговых правил изъяты и переданы на склад таможни.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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