06.03.2020 09:28

Полицейских подозревают в исчезновении 10 тысяч долларов

ГБР проверяет возможную причастность к преступлению харьковских правоохранителей



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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению 10 000 долларов США.

По предварительной информации, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении из ее квартиры 26 тысяч долларов США. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы.

По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, всю сумму он отдал полицейским. Его же дочери правоохранители вернули только 16 тысяч долларов США, вместо 26 тысяч.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).