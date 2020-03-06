Главная Новости Криминал и происшествия Девушка решила проститься с жизнью, прыгнув с моста (ВИДЕО)
06.03.2020  08:30   

Девушка решила проститься с жизнью, прыгнув с моста (ВИДЕО)

Самоубийцу спасли патрульные.


// Facebook

Во время патрулирования полицейские заметили трех молодых людей на мосту. Одна девушка стояла на перилах и собиралась прыгнуть, двое других уговаривали этого не делать.

На место также приехал экипаж роты ТОР. Два экипажа действовали совместно и согласованно. Патрульным Радиону Муравьеву и Екатерине Нужненко удалось найти нужные слова, отвлечь внимание девушки и начать диалог.

В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный Дмитрий Короткоручко схватил девушку и совместно с другими патрульными перетащил ее с перил на землю.

Несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой мeдицинской помощи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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