06.03.2020 08:30

Девушка решила проститься с жизнью, прыгнув с моста (ВИДЕО)

Самоубийцу спасли патрульные.



// Facebook

Во время патрулирования полицейские заметили трех молодых людей на мосту. Одна девушка стояла на перилах и собиралась прыгнуть, двое других уговаривали этого не делать.



На место также приехал экипаж роты ТОР. Два экипажа действовали совместно и согласованно. Патрульным Радиону Муравьеву и Екатерине Нужненко удалось найти нужные слова, отвлечь внимание девушки и начать диалог.



В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный Дмитрий Короткоручко схватил девушку и совместно с другими патрульными перетащил ее с перил на землю.



Несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой мeдицинской помощи.