Девушка решила проститься с жизнью, прыгнув с моста (ВИДЕО)

Самоубийцу спасли патрульные.
Во время патрулирования полицейские заметили трех молодых людей на мосту. Одна девушка стояла на перилах и собиралась прыгнуть, двое других уговаривали этого не делать.
На место также приехал экипаж роты ТОР. Два экипажа действовали совместно и согласованно. Патрульным Радиону Муравьеву и Екатерине Нужненко удалось найти нужные слова, отвлечь внимание девушки и начать диалог.
В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный Дмитрий Короткоручко схватил девушку и совместно с другими патрульными перетащил ее с перил на землю.
Несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой мeдицинской помощи.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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