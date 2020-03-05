05.03.2020 17:11

Две мошенницы обокрали пожилую женщину и исчезли

Копы разыскивают аферисток и советуют, как избежать обмана.



//dpchas.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 марта 2020 года в дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратилась 83-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что к ней пришли неизвестные, которые представились работниками социальной службы и попросили хозяйку показать им деньги, мотивируя это неплановых проверках сбережений и заменой в стране банкнот.

Пенсионерка дала им определенную сумму.

Злоумышленницы осмотрели купюры и сообщили, что эти деньги якобы уже не в обращении и подлежат изъятию. Они запечатали деньги в конверт и передали его обладательницы с обещанием вернуться и обменять деньги на настоящие. Заглянуть в конверт потерпевшая догадалась лишь впоследствии, где обнаружила вместо денег бумагу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, полиция предлагает несколько общих правил поведения в ситуациях, когда вероятность мошеннических действий в отношении вас довольно высока: ни в коем случае не давайте незнакомым лицам свои деньги, драгоценности, даже временно, не позволяйте подозрительным людям заходить в свой дом, а если уж они зашли самовольно - обратитесь за помощью к соседям, чтобы выпроводить незваных гостей. И обязательно во всех подозрительных случаях срочно обращайтесь по спецлинии полиции 102.

Соблюдая эти правила, вы сможете обезопасить себя от действий преступников.